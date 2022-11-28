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Аналитики зафиксировали обеднение населения Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Во II квартале текущего года большинству жителей Евросоюза (ЕС) стало труднее сводить концы с концами по сравнению с предыдущим кварталом. Это следует из отчета Евростата, опубликованного в понедельник, 28 ноября.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Отмечается, что информация получена на основе данных о влиянии пандемии коронавируса на условия жизни и является результатом недавно разработанного сбора данных с участием 11 стран — членов ЕС.

Согласно полученным данным, доля населения ЕС, которое легко или очень легко справляется с трудностями, колеблется от 3,6% в Болгарии до 40,5% в Финляндии. Доля снизилась по сравнению с I кварталом в девяти странах, по которым имеются показатели, кроме Италии (+0,3 процентного пункта). Наибольшее снижение наблюдается в Словении (–4,4 п.п.) и Австрии (–4 п.п.).

При этом доля населения, способного с большим трудом или с трудом сводить концы с концами, увеличилась более чем на четверть. Она колеблется от 11% в Финляндии до 39,8% в Болгарии. Доля возросла во всех странах, за исключением Словении (–0,1 п.п.) и Финляндии (–0,5 п.п.). Наибольший ее рост был зарегистрирован во Франции (+5,6 п.п.) и Австрии (+2,7 п.п.).

«По крайней мере каждый пятый человек в Болгарии, Словакии, Италии и Франции с трудом сводил концы с концами (во II квартале 2022 года. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Как показали результаты опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ, 52% респондентов пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары.

7 ноября Bloomberg сообщило о рекордном росте счетов за электроэнергию в Европе. Отмечается, что, по данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании составляла почти 18 евроцентов ($0,18) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

До этого, 3 ноября, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что отказ Германии и других стран Европы от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис ни в ФРГ, ни в целом в ЕС.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Европейские страны столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие в том числе после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса.

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