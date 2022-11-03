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В Бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ

Депутат Бундестага Койтер: Германия может не дожить до следующей зимы без российского газа
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rene Traut
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Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер 3 ноября заявил, что отказ Германии от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Цены взлетают, потому что Германия дорого покупает газ на мировых рынках. Что происходит потом? Самые бедные из бедных — в Индии, Бангладеш, Пакистане, в африканских государствах — внезапно не могут позволить себе газ для приготовления кофе. У беднейших вообще ничего не осталось. Это гуманитарная катастрофа, за которую несет ответственность Германия», — считает Койтер.

Он также выразил мнение, что «зеленые» технологии не позволят решить энергетический кризис в ФРГ.

«Германия еще не создала человека, который устоит в те времена, когда у нас не будет газа, чтобы отапливать дома, и который мы могли бы преобразовать в электричество. Энергетический переход Германии на новые виды [сырья] с треском провалился. Я боюсь, что без российского сырья мы не доживем до следующей зимы», — заявил депутат.

Койтер считает, что главным интересом Берлина должно быть налаживание диалога с Москвой.

«Германия ради защиты «западных ценностей» предоставляет оружие, которое в конечном итоге необходимо Украине в военных действиях против России. Это становится полной катастрофой. Это плохо, что мы участвуем в военных действиях против России в такой форме. Мы должны полностью держаться в стороне», — заключил депутат.

Ранее в этот день германская компания Uniper, ранее являвшаяся крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», заявила о полном прекращении поставок газа из России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, а до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Между тем 31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергокризисом и внешней политикой в отношении России.

Как стало известно из соцопроса, проведенного компанией Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

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