Реклама
Прямой эфир
Спорт
Месси сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира
Мир
В Иране убедились в неспособности Киева победить в конфликте с Москвой
Спорт
Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0 на ЧМ-2022 по футболу
Общество
В России празднуют День матери
Происшествия
Власти Пскова заявили о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу
Мир
Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике Байдена
Мир
Маск выразил готовность поддержать Десантиса на выборах в 2024 году
Мир
Захарова заявила о критическом числе дипломатов из РФ в некоторых странах
Мир
Трансгендер захотел сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации
Мир
Более 50% немцев перешли на режим жесткой экономии в условиях кризиса
Мир
Итальянский модельер Ренато Балестра скончался на 99-м году жизни
Мир
СМИ сообщили о переговорах о диверсификации поставок нефти в ФРГ

Более 50% немцев перешли на режим жесткой экономии в условиях кризиса

NielsenIQ: более 50% немцев стали больше экономить из-за высокого уровня инфляции
0
Фото: ТАSS/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Газета Die Zeit в субботу, 26 ноября, привела результаты соответствующего опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Так, 52% респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. У 44% в планах отказаться от предметов «роскоши» и покупок «для удовольствия», а 31% участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны.

Эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин заключил, что на сегодняшний день всё больше немецких граждан осознают важность сбережений и анализируют свой быт с целью понять, что для них действительно важно, а без чего можно обойтись. Кроме того, в магазинах покупатели стали внимательнее сравнивать цены, отдавая предпочтение более бюджетным позициям и продукции частных марок.

Ранее, 24 ноября, аналитики заявили, что примерно две трети опрошенных немцев сократили повседневные расходы на еду, одежду и транспорт.

Накануне жители ФРГ сообщили, что стали реже посещать кафе и рестораны ради экономии. Между тем работники сферы питания, чей доход зависит от чаевых, столкнулись с проблемами из-за оттока клиентов.

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в ФРГ по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.

27 октября компания McKinsey опубликовала результаты опроса, согласно которым больше половины жителей Германии назвали инфляцию своим главным поводом для беспокойства. Среди 1 тыс. респондентов 57% заявили, что больше всего опасаются растущих цен.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022