Более 50% немцев перешли на режим жесткой экономии в условиях кризиса
Более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Газета Die Zeit в субботу, 26 ноября, привела результаты соответствующего опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ.
Так, 52% респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. У 44% в планах отказаться от предметов «роскоши» и покупок «для удовольствия», а 31% участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны.
Эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин заключил, что на сегодняшний день всё больше немецких граждан осознают важность сбережений и анализируют свой быт с целью понять, что для них действительно важно, а без чего можно обойтись. Кроме того, в магазинах покупатели стали внимательнее сравнивать цены, отдавая предпочтение более бюджетным позициям и продукции частных марок.
Ранее, 24 ноября, аналитики заявили, что примерно две трети опрошенных немцев сократили повседневные расходы на еду, одежду и транспорт.
Накануне жители ФРГ сообщили, что стали реже посещать кафе и рестораны ради экономии. Между тем работники сферы питания, чей доход зависит от чаевых, столкнулись с проблемами из-за оттока клиентов.
11 ноября стало известно, что годовая инфляция в ФРГ по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.
27 октября компания McKinsey опубликовала результаты опроса, согласно которым больше половины жителей Германии назвали инфляцию своим главным поводом для беспокойства. Среди 1 тыс. респондентов 57% заявили, что больше всего опасаются растущих цен.
Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.
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