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Более половины жителей Германии сократили расходы из-за инфляции

Две трети жителей Германии вынуждены были сократить расходы из-за инфляции
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Федеральной ассоциации потребителей (VZBV), опубликованные в четверг, 24 ноября, на портале ZEIT ONLINE.

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Так, 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду. Примерно треть ограничили себя в использовании личных автомобилей, а также отказались от авиаперелетов.

Ранее, 23 ноября, немцы сообщили, что стали реже посещать кафе и рестораны ради экономии. Между тем работники сферы питания, чей доход зависит от чаевых, столкнулись с проблемами из-за оттока клиентов.

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в ФРГ по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.

27 октября компания McKinsey опубликовала результаты опроса, согласно которым больше половины жителей Германии назвали инфляцию своим главным поводом для беспокойства. Среди 1 тыс. респондентов 57% заявили, что больше всего опасаются растущих цен.

Также конце октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций. Однако, по его словам, в интересах республики остается избавление от энергетической зависимости от России.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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