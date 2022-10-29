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Больше половины немцев назвали своим главным страхом инфляцию

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Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
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Больше половины жителей Германии назвали инфляцию своим главным поводом для беспокойства. Об этом свидетельствуют данные опроса McKinsey, опубликованные 27 октября.

Среди 1 тыс. респондентов 57% заявили, что больше всего опасаются растущих цен. 18% назвали своей главной угрозой события на Украине. По 6% опасаются экстремальных погодных явлений и политической нестабильности. 2% опрошенных боятся безработицы. 11% участников исследования не определились с ответом.

23 октября сообщалось, что из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро правительство Германии вынуждено сократить ряд программ по перевооружению армии. В частности, речь идет о закупках третьей серии корветов К130, самолетах Eurofighter, новых фрегатах, а также ​самоходных гаубицах, которые должны были быть заказаны взамен поставленных на Украину.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
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Ранее, 29 сентября, Федеральное ведомство Германии по сбору, обработке и анализу статистической информации объявило, что инфляция в стране достигла исторического рекорда в 10,0%. При этом в предыдущем месяце этот показатель составил в среднем 7,9%.

26 сентября журнал Der Spiegel написал о том, что многие жители ФРГ «опасаются за свое существование» из-за растущей инфляции и ужасающих цен на газ.

За день до этого телеканал Welt рассказал о риске бедности каждого шестого немца старше 65 лет. Уточнялось, что, согласно исследованию Федерального статистического управления Германии, из-за растущей инфляции за четыре года уровень риска бедности среди людей старше 65 лет вырос с 14,7% в 2018 году до 17,4% в 2022-м. Таким образом, в распоряжении каждого шестого пожилого немца менее 60% от среднего дохода населения.

9 сентября немецкий депутат Европарламента Гуннар Бек раскритиковал меры подготовки Германии к зимнему периоду и заявил, что пакеты помощи не покрывают даже 10% дополнительных затрат немцев на энергию в связи с нарастающей инфляцией. Он отметил также, что у ФРГ нет хранилищ, которые могли бы позволить полностью обеспечить страну зимой даже при полной загрузке.

До этого, в августе, сообщалось, что инфляция в Германии выросла до 8,8% из-за энергетического кризиса в стране, что стало почти 50-летним рекордом. Несмотря на принятые властью меры по сдерживанию инфляции, в том числе дешевый проезд на общественном транспорте и сниженные налоги на газ, всплеск всё равно произошел.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Западу. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада столкнулись с экономическими проблемами после того, как усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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