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Германия отменит военные проекты из-за инфляции и слабого евро

Handelsblatt: ФРГ отменяет проекты по перевооружению армии из-за инфляции и слабого евро
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Правительство Германии вынуждено сократить ряд программ по перевооружению армии из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро. Об этом 21 октября написала газета Handelsblatt со ссылкой на представителей оборонной промышленности.

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В материале отмечается, что закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось.

«Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — говорится в статье.

Особенно это коснулось проектов для военно-морских и военно-воздушных сил страны. В частности, речь идет о закупках третьей серии корветов К130, самолетах Eurofighter, новых фрегатах, а также ​самоходных гаубицах, которые должны были быть заказаны взамен поставленных на Украину.

Кроме того, по данным источника издания, может быть сокращен заказ на американские истребители пятого поколения F-35, так как Берлин рассчитывал закупить их при докризисном уровне доллара к евро.

При этом, как отмечают представители военной промышленности, бюджета в €100 млрд евро уже недостаточно. По словам одного из них, для реализации пожеланий бундесвера сегодня необходимо €200 млрд.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с немецким изданием Welt указал на то, что ФРГ является одним из крупнейших поставщиков военной и экономической помощи для нужд Украины.

Между тем, как сообщило на прошлой неделе издание Politico, резервный фонд Евросоюза (ЕС), предназначенный для помощи странам в вопросе замещения оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение.

Страны Запада столкнулись с рекордной инфляцией в том числе из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российских энергоресурсов. На фоне подорожания газа промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

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