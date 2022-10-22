Шольц призвал избегать прямого военного конфликта между РФ и НАТО

Нельзя допустить того, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в открытое военное противостояние России и НАТО, заявил 22 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с изданием Welt.

«Я не думаю, что это произойдет, но по крайней мере мы не должны терять из виду опасность. В такой опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО», — сказал политик, отвечая на вопрос о том, боится ли он того, что конфликт вокруг Украины может привести к третьей мировой войне.

Шольц добавил, что Германия продолжает оказывать поддержку Украине и является одной из тех стран, кто вносит наибольший вклад.

«Германия поставляет оружие, которое очень важно, — артиллерию и зенитные установки. Всего несколько дней назад мы передали IRIS-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Ранее, 22 октября, экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус отметил, что вариант, при котором контингент разных стран может быть развернут на территории Украины под руководством США, не является невозможным.

В этот же день заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. Он также подчеркнул, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство, добавив, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями и против российской истории.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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