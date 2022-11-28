ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет использовать новый термин MPOX (сочетание первой буквы английского слова monkey — обезьяна и pox — оспа) в качестве обозначения обезьяньей оспы. Названия будут использовать в течение года, после чего «обезьянью оспу» выведут из употребления, говорится 28 ноября в сообщении на сайте организации.

Решение принято после серии консультаций с экспертами. Уточняется, что когда в 2022 году расширилась территория, где была отмечена вспышка инфекции, то в Сети и общественных сообществах наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ.

«На нескольких встречах, открытых и закрытых, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия», — добавили в организации.

На основе многочисленных консультаций и обсуждений с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом ВОЗ рекомендует принять MPOX на английском языке.

Обозначение включат в МКБ-10 (Международную квалификацию болезней) онлайн в ближайшие дни.

Термин «обезьянья оспа» останется доступным для поиска в МКБ, чтобы соответствовать исторической информации.

«ВОЗ будет использовать термин MPOX в своих сообщениях и призывает других следовать этим рекомендациям, чтобы свести к минимуму любое продолжающееся негативное воздействие текущего названия и принятия нового названия», — заключили специалисты.

22 ноября газета Politico сообщила о планах ВОЗ переименовать оспу обезьян в MPOX на фоне растущего давления со стороны представителей администрации США. Белый дом отказался от комментариев.

В октябре в ВОЗ пришли к выводу, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Отмечалось, что передача инфекции продолжается в ряде регионов, поэтому вспышка оспы обезьян требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

Тогда же Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось, однако в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).