Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек
Сюжет:

ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX

0
Фото: REUTERS/Arlette Bashizi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет использовать новый термин MPOX (сочетание первой буквы английского слова monkey — обезьяна и pox — оспа) в качестве обозначения обезьяньей оспы. Названия будут использовать в течение года, после чего «обезьянью оспу» выведут из употребления, говорится 28 ноября в сообщении на сайте организации.

Повышенный статус: почему ВОЗ признала оспу обезьян ЧС мирового масштаба
Кому в итоге увеличат финансирование и ждать ли введения новых ограничений

Решение принято после серии консультаций с экспертами. Уточняется, что когда в 2022 году расширилась территория, где была отмечена вспышка инфекции, то в Сети и общественных сообществах наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ.

«На нескольких встречах, открытых и закрытых, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия», — добавили в организации.

На основе многочисленных консультаций и обсуждений с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом ВОЗ рекомендует принять MPOX на английском языке.

Обозначение включат в МКБ-10 (Международную квалификацию болезней) онлайн в ближайшие дни.

Термин «обезьянья оспа» останется доступным для поиска в МКБ, чтобы соответствовать исторической информации.

«ВОЗ будет использовать термин MPOX в своих сообщениях и призывает других следовать этим рекомендациям, чтобы свести к минимуму любое продолжающееся негативное воздействие текущего названия и принятия нового названия», — заключили специалисты.

22 ноября газета Politico сообщила о планах ВОЗ переименовать оспу обезьян в MPOX на фоне растущего давления со стороны представителей администрации США. Белый дом отказался от комментариев.

В октябре в ВОЗ пришли к выводу, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Отмечалось, что передача инфекции продолжается в ряде регионов, поэтому вспышка оспы обезьян требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.

Тогда же Гебрейесус заявил, что число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось, однако в нескольких странах вспышка болезни еще на пиковой стадии.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022