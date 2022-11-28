Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — история и традиции праздника

Православные христиане 4 декабря отмечают последний из великих двунадесятых праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.«Известия» рассказали, какое событие лежит в основе торжества и какие правила необходимо соблюдать в знаменательный день.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — история праздника

Праздник посвящен дню, когда маленькую Марию, Пресвятую Богородицу, отдали в храм на служение Богу. Иоаким и Анна из Назарета, родители девочки, сразу знали, что дочери уготовано великое предназначение, и еще до ее рождения пообещали Господу, что посвятят дитя богослужению. Когда Марии исполнилось три года, ее привели в иерусалимский храм.

Семью встретил первосвященник Захария, по преданию отец пророка Иоанна Крестителя. Священнослужителю была известна тайна о великой судьбе Марии, поэтому он сам принял девочку и вопреки правилам отвел ее в Святая Святых — святилище храма.

Мария росла в храме, прилежно постигала Божии заповеди, молилась и училась рукоделию. А по достижении ею 14 лет священнослужители встали перед непростой задачей: девушку необходимо было выдать замуж, однако она утверждала, что посвящена Господу. Насильно подвести под венец Марию нельзя было, и служители храма обратились к Богу, чтобы он направил их на верный путь.

На их молитвы откликнулся ангел, который спустился с небес и наказал собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», а Господь подаст знак, кому быть хранителем Марии. Мужчины явились к храму, принеся с собой посохи, а Захария собрал атрибуты и поставил их во Святая Святых. Один из посохов зацвел, то был посох вдовца Иосифа, который и стал мужем Марии. Пара обвенчалась и вернулась в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — традиции праздника

В церкви в честь праздника проходит литургия, прихожане ставят свечи и молятся Богу. Немало традиций существует и в народе. Торжество приходится на первые дни зимы и приносит с собой начало зимних гуляний — катание на санях и другие снежные игрища.

В селах и деревнях издана в это время проходили зимние ярмарки, на которых продавали соленья, угощенья и другие запасы на зиму, а также предметы гардероба на холодную погоду.

Богородица считается покровительницей женщин и благоволит им в семейных делах, работе, воспитании детей. Незамужние девушки в преддверии праздника просят Небесную матерь показать им во во сне их будущий дом.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — приметы праздника

Большинство примет связано с пришедшей зимой. По погоде на праздник судят о суровости морозов на зимние каникулы. Прогнозы составляют и по другим приметам: звонкие трели церковных колоколов сулят мороз, а глухие— снегопад. О скором выпадении снега свидетельствует и отказ лошади выходить из стойла.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022 — что можно и нельзя делать

Праздник приходится на дни великого Рождественского поста. В день торжества разрешается сделать послабление и подавать на стол рыбные блюда.

Как и в другие дни церковных торжеств, на Введение нельзя сквернословить, ругаться с близкими, совершать дурные поступки.

Народное поверье также гласит, что нельзя копать землю, которая «отдыхает» зимой, а того, кто возьмет лопату в руки, будут преследовать неудачи.

14 октября православные отмечали Покров Пресвятой Богородицы — праздник, символизирующий любовь Богоматери к людям и ее защиту.