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Покров Пресвятой Богородицы – 2022: история и обычаи праздника

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Фото: РИА Новости/Юрий Кавер
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В октябре отмечают один из главных праздников Русской православной церкви — Покров Пресвятой Богородицы. По современному календарю его принято справлять 14 октября. В 2022 году дата приходится на пятницу. «Известия» освещают историю и традиции православного праздника.

Покров Пресвятой Богородицы – 2022: история праздника

Если верить религиозным преданиям, начало празднику положило чудо, случившееся в Византии в X веке. Константинополь находился в осаде варваров, и напуганные жители собрались в храме, моля Господа о спасении. Среди них был и юродивый Андрей Константинопольский.

Подняв глаза к небу, святой увидел идущую по воздуху Богородицу. Она присоединилась к молитвам византийцев, а затем распростерла над собравшимися свое белое покрывало. Вскоре началась буря, и варвары отступили от стен города.

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В начале XII века князь Андрей Боголюбский, узнав о явлении Небесной Матери юродивому, повелел церкви учредить великий праздник, который будет напоминать христианам о доброте и заботе Пресвятой Девы.

Покров Пресвятой Богородицы – 2022: как празднуют

Богослужение в честь праздника начинается еще накануне, 13 сентября. Проходит праздничное всенощное бдение, а утром служится литургия. Богородицу благодарят за ее милосердие, помощь, любовь и мудрость.

Многодневных постов в этот период нет, но праздник приходится на пятницу, так что на стол можно подавать рыбу. Приветствуются в день праздника гостеприимство и радушие, можно позвать близких и угостить их приготовленными блюдами.

В день Покрова Пресвятой Богородицы принято также праздновать свадьбы и свататься к невесте.

Покров Пресвятой Богородицы 2022 — что запрещено делать

Как и в любой другой церковный праздник, на Покров нельзя злословить, вступать в конфликты и умышленно делать подлые поступки. А вот доброта и щедрость обещают принести в дом гармонию и благополучие.

В день торжества лучше отказаться от тяжелого физического труда и не обременять себя по дому ничем, кроме готовки.

Последняя суббота перед праздником считается днем поминовения усопших и называется Покровской родительской субботой. В этот день верующие посещали храмы и кладбища, а также молились за упокоение душ умерших. Другие праздники и события осени 2022 года перечислены в материале «Известий».

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