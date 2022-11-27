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Армия
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику
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ВС РФ отразили контратаки ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские военные отразили контратаки Вооруженных сил Украины на донецком направлении в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Об этом 27 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов», — сказал он на брифинге.

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Также Конашенков рассказал об ударе Военно-космических сил (ВКС) РФ по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики. По его словам, с помощью высокоточного оружия было уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

Помимо этого в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях в Луганской Народной Республике до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что Народная милиция ЛНР ведет активные наступательные действия.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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