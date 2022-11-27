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Западный журналист рассказал об апокалипсисе в Киеве после ударов РФ

Politico: ночью в Киеве отсутствует уличное освещение, свет горит лишь в нескольких домах
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Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
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В ночное время суток в Киеве не работает уличное освещение, свет есть лишь в нескольких домах, которые оснащены генераторами. Об этом рассказал 26 ноября побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.

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«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, когда уличное освещение выключено и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают единственные пятна света», — говорится в материале.

Между тем улицы Киева по ночам пусты — из-за опасений ракетного обстрела на улицу мало кто выходит. Днем же жители всё равно стараются посещать кафе и другие заведения, как бары и рестораны, но уже гораздо реже, чем раньше.

Журналист отметил также, что украинцы вынуждены выстраивать свой распорядок дня таким образом, чтобы, когда в кранах появится вода, успеть набрать ванну и тазы.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об ограничении подачи электроэнергии в 15 субъектах Украины. Он добавил, что специалисты активно работают над восстановлением энергосистемы, однако до сих пор не удалось наладить стабильное обеспечение.

При этом, как в этот же день отметил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. В некоторых «пунктах несокрушимости» отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода, подчеркнул он.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, четверть киевлян продолжают оставаться без электроснабжения. Однако он заверил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы.

До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве. Данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время спецоперации России, сообщали СМИ.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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