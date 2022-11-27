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Нацбанк Украины пообещал послу США прекратить печатать гривну

Нацбанк Украины пообещал прекратить эмиссию гривны в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Национальный банк Украины (НБУ) не планирует проводить эмиссию гривны в 2023 году. Соответствующий пресс-релиз был опубликован регулятором в субботу, 26 ноября, по итогам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк и экономическим советником американского посольства Хезер Гезерт.

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Отмечается, что стороны обсудили текущую макроэкономическую ситуацию и состояние дел в банковском секторе Украины, ход переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и операционные приоритеты НБУ.

«Бюджет 2023 года не предусматривает финансирования эмиссий. Сегодня речь идет о качественной перезагрузке рынка внутреннего долга и максимизации его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — объяснил Пышный.

3 ноября стало известно, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование образовавшегося дефицита со стороны международных партнеров.

Ранее, 18 октября, Железняк сообщил, что за 11 дней с начала работы нового главы Нацбанка Пышного было напечатано 15 млрд гривен. Чиновник добавил, что в общей сложности в текущем году НБУ профинансировал бюджет на 330 млрд гривен (около $9 млрд).

За несколько дней до этого заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, экономика страны «почти в клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать».

В октябре во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине, президент страны Владимир Зеленский попросил у Евросоюза $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инфляция в стране в 2023 году может вырасти до 30%. Он подчеркнул, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В начале августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом выражении, что является рекордным показателем за последние 6,5 лет.

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