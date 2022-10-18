За 11 дней работы нового главы Нацбанк Украины «напечатал» 15 млрд гривен

Национальный банк Украины с 7 октября «напечатал» уже 15 млрд гривен (более $400 млн). Об этом 18 октября сообщил депутат рады Ярослав Железняк.

«Нацбанк Украины «напечатал» 15 млрд гривен уже при новом главе Андрее Пышном», — сообщил нардеп Ярослав Железняк изданию «Клименко тайм».

Он добавил, что всего в 2022 году Национальный банк профинансировал бюджет на 330 млрд гривен (около $9 млрд).

Верховная рада утвердила экс-главу правления Ощадбанка Андрея Пышного на пост руководителя Национального банка Украины 7 октября.

За несколько дней до этого заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, экономика страны «почти в клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать».

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инфляция в стране в 2023 году может вырасти до 30%. Он подчеркнул, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.