В Польше сообщили о нежелании украинских беженцев съезжать из отеля

Беженцы с Украины отказываются выезжать из гостиничного комплекса в центре Познани. Об этом 26 ноября написало издание Myśl Polska.

Как отмечает издание, в отеле «Икар», который находится в центре Познани, разместили около 250 украинцев. В связи с предстоящим ремонтом гостиницы беженцев попросили выехать. В ответ на это украинцы объявили акцию протеста и написали обращение в правительство Великопольского воеводства с просьбой не выселять их.

По информации Myśl Polska, руководство отеля предложило беженцам арендовать жилье за свой счет. Однако беженцы заявили, что цены на съемное жилье слишком велики для них.

Издание отметило, что проблему с размещением беженцев предложил решить владелец дворцово-паркового комплекса в деревне Бедруско, которая находится примерно в 15 км к северу от Познани. По его словам, он готов предоставить порядка 200 спальных мест для украинцев. Отмечается, что комплекс хорошо связан с центром Познани и обладает необходимой для жизни инфраструктурой.

Однако беженцы отказались от этого предложения, так как рядом с дворцовым комплексом находится военный полигон. При этом автор статьи считает, что украинцам просто удобно бесплатно и с комфортом проживать в центре Познани.

В статье подчеркивается, что подобная ситуация — не единичный случай в Польше. С начала спецоперации беженцам предоставлялось множество привилегий, что привело к появлению «требовательных недовольных», пишет издание.

Ранее, 21 ноября, глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой. Также об этом сообщал и заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, привести конкретные цифры сейчас сложно, но предполагается, что уровень не будет такой, как в конце февраля — начале марта.

При этом 17 ноября газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

Кроме того, 25 октября стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

Тогда же газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.