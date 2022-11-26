В МАГАТЭ предупредили о последствиях удара по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС

Удар по хранилищу отработанного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к эффекту «грязной бомбы». Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков в субботу, 26 ноября.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал Чудаков.

По его утверждению, защитная оболочка хранилища, представляющая собой трехметровую бетонную стену, может не выдержать артиллерийского удара.

«Я видел двухметровую дыру в Бушерской атомной электростанции в Иране в свое время, к тому моменту там не содержалось топливо. Когда по нему ударили ракетой, она с легкостью пробила и проплавила стену контайнмента», — отметил Чудаков.

23 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о том, что сотрудники организации зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на ЗАЭС.

За день до этого глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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