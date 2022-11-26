Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам

Проблемы с выдачей виз российским дипломатам вынудили постпредство РФ обратиться в секретариат Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили сотрудники ведомства.

«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств», — приводит их заявление ТАСС.

В постпредстве добавили, что инцидент не помешал делегации РФ принять участие в заседании межправительственного совета в Париже и озвучить приоритетные вопросы Москвы, в частности, о гарантиях безопасности для журналистов и неправомерном ограничении деятельности российских СМИ.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Отмечается, что это не первый отказ в предоставлении виз со стороны западных стран за последние месяцы.

Накануне Захарова назвала безумием недопуск в Польшу главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание совета глав МИДов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По ее словам, Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

До этого, 17 ноября, в МИД РФ высказали недовольство в связи с отказом Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК). Днем ранее МПК сообщил о приостановке членства ПКР.