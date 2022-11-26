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ЕС потребовал от Сербии признания Косово и введения санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Сербии рекомендовали признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности однажды вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказала сербский премьер-министр Ана Брнабич по итогам встречи с постпредставителем ЕС Эммануэлем Жофре.

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Она отметила противоречивость данных указаний: с одной стороны от Белграда ждут осуждения в адрес Москвы за «нарушение территориальной целостности международно признанного государства», а с другой — призывают отказаться от собственных территорий.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Ранее, 20 ноября, журналистка из Белграда Любица Гойгич объяснила нежелание властей и населения республики присоединяться к санкциям против России. Она отметила, что в 1990-х Сербии серьезно пострадала из-за внешнего экономического давления, причем больнее всего санкции ударили по простым людям, минуя элиту.

21 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не введет санкции против России, пока не возникнет угроза. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

До этого, 17 октября, комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что давление на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

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