Замглавы МИД РФ назвал давление Запада на Сербию противоречащим международному праву

Давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил в беседе с радиостанцией Sputnik заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«То, что делается в отношении Сербии, не только аморально и безнравственно, но и противоречит международному праву, и этот нажим абсолютно беспринципный и неприемлемый, так в цивилизованном обществе межгосударственные дела не ведут», — передает слова Грушко «РИА Новости».

По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти. Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся ограничить Сербию за ее принципиальную позицию и отстаивание своих национальных интересов.

Грушко подчеркнул, что Запад «буквально топчет международное право», несмотря на то что всё время говорит о необходимости порядка, основанного на правилах.

Ранее в этот день комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

За день до этого, 16 октября, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

При этом 13 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, в сентябре, Вучич заявил о желании граждан Сербии голосовать против вступления в ЕС. Одной из причин, по словам президента республики, является игнорирование вопроса территориальной целостности Сербии при активном обсуждении конфликта вокруг территориальной целостности Украины.

Вучич также сообщил, что ведущие страны ЕС при поддержке США и Турции потребовали от Белграда сделать выбор между Россией и Западом. По словам сербского лидера, разговор с представителями Запада был нелегким.

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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