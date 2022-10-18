Реклама
Прямой эфир
Мир
В США предрекли раскол НАТО из-за разгорающегося конфликта Турции и Греции
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил об уничтожении Берлином сотрудничества с Москвой в энергетике
Мир
Обозреватель Fox News описал политику Байдена фразой «Остановите глупца»
Спорт
Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
В Германии участились случаи кражи древесины из-за роста на цен на энергоносители
Мир
Европейские банки стали массово прекращать прием SWIFT-платежей из РФ
Спорт
Обладателем приза лучшему вратарю года стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа
Мир
Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ
Мир
Байден примет меры в отношении Эр-Рияда после консультаций с конгрессом США
Мир
ЕС изучит возможность оплаты услуг Starlink на Украине
Мир
В США призвали Зеленского прекратить диктовать требования по поставкам оружия
Мир
Politico узнала о планах США ввести санкции против Ирана за «помощь» России
Сюжет:

Замглавы МИД РФ назвал давление Запада на Сербию противоречащим международному праву

Александр Грушко: давление Запада на Сербию неприемлемо и противоречит международному праву
0
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Imo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил в беседе с радиостанцией Sputnik заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Балканский узел: Запад загоняет Сербию в угол
Присоединится ли в итоге Белград к ограничительным мерам против Москвы

«То, что делается в отношении Сербии, не только аморально и безнравственно, но и противоречит международному праву, и этот нажим абсолютно беспринципный и неприемлемый, так в цивилизованном обществе межгосударственные дела не ведут», — передает слова Грушко «РИА Новости».

По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти. Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся ограничить Сербию за ее принципиальную позицию и отстаивание своих национальных интересов.

Грушко подчеркнул, что Запад «буквально топчет международное право», несмотря на то что всё время говорит о необходимости порядка, основанного на правилах.

Ранее в этот день комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

За день до этого, 16 октября, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

При этом 13 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, в сентябре, Вучич заявил о желании граждан Сербии голосовать против вступления в ЕС. Одной из причин, по словам президента республики, является игнорирование вопроса территориальной целостности Сербии при активном обсуждении конфликта вокруг территориальной целостности Украины.

Вучич также сообщил, что ведущие страны ЕС при поддержке США и Турции потребовали от Белграда сделать выбор между Россией и Западом. По словам сербского лидера, разговор с представителями Запада был нелегким.

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022