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Сюжет:

В Сербии допустили введение санкций против РФ из-за давления Запада

«Коммерсант»: Запад склонил Сербию к европейскому выбору по санкциям против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коллективный Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что одним из аргументов стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в Европейский союз (ЕС) только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

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«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии (в Евросоюз. — Ред.) должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», — говорится в официальном обращении комитета Европарламента по иностранным делам.

Натиск западных государств усилился вскоре после того, как был опубликован отчет Еврокомиссии о переговорах с Белградом в 2022 году, который засвидетельствовал серьезное отклонение сербской внешней политики от курса, принятого ЕС.

В свою очередь, президент республики Александр Вучич отметил, что Сербия будет придерживаться текущей позиции до тех пор, пока это не вредит национальным интересам. Если же ущерб «станет значительно больше», власти будут вынуждены сделать выбор в пользу своей страны.

Аналогичное мнение высказала вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, которая отметила, что евроинтеграция является основным приоритетом. Кроме того, она довольно резко отозвалась о политике Москвы, назвав ее «практически захватнической».

Примечательно, что риторика руководства Сербии начала меняться в преддверии формирования нового правительства, которое должно будет принять окончательное решение о введении санкций против России.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Говоря о ЕС, он подчеркнул, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

До этого, 13 октября, Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины. Тогда же он заявил, что страна рассчитывает выдержать давление в связи с невведением санкций против РФ. По его словам, ведущие страны ЕС при поддержке США и Турции требуют от Белграда сделать выбор между Россией и Западом. Как добавил сербский лидер, разговор с представителями Запада был нелегкий.

Отношения на международной арене осложнились после введения антироссийских санкций на фоне начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в РФ в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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