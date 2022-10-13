Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию ООН

Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает телеканал «Известия». За резолюцию также проголосовали 143 страны, в числе которых такие партнеры России, как Бразилия и Турция. Против выступили пять государств — это РФ, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа. Воздержались от голосования 35 стран, среди них Индия. Постпред Индии при ООН объяснила решение тем, что власти выступают за мир.

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