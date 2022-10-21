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Сербия отказалась вводить антироссийские санкции

Президент Сербии Вучич: Белград не введет санкции против России, пока нет угроз для страны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Сербия не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в четверг, 20 октября.

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«Пока нет экзистенциональной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем (вводить санкции. — Ред.), будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то. Спрашиваете меня — настал ли этот момент, думаю, что нет. Горжусь тем, что мы 240 дней проводим самостоятельную политику», — сказал он в эфире TV Prva.

Он добавил, что Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН – Ред.) и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

«Но прежде всего мы должны уважать себя, я не ищу предлога для введения санкций, могу найти пять миллионов причин, но ищу моральную и юридически безупречную позицию для страны, которую больше всего люблю и которой руковожу по выбору граждан», — передает слова сербского лидера Politika.

Ранее, 16 октября, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

17 октября комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти.

Отношения на международной арене осложнились после введения антироссийских санкций на фоне начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в РФ в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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