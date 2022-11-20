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В Сербии объяснили нежелание выступать с ЕС единым санкционным фронтом против РФ

Журналистка Гойгич: мы против санкций, потому что мы пережили их
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Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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Большинство сербов — до 80% — против антироссийских санкций и присоединения страны к ним, потому что пережили их и крах экономики своей страны. Об этом газете Financial Times рассказала журналистка из Белграда Любица Гойгич.

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Симпатии сербов к России имеют глубокие корни и усилились в 1999 году, когда Москва не поддержала 78-дневную кампанию НАТО против правления Слободана Милошевича. Идеальной целью авианалетов называли прекращение убийств и вынужденного перемещения косовских албанцев, в суровой реальности в результате ударов НАТО погибло и было ранено множество сербских мирных жителей, напоминает издание.

«Ракеты падали на мой район, хотя там не было военных целей — только водопроводная компания. Бомбы сыпались мне на голову, несмотря на то, что в начале 1990-х я делала всё возможное в рамках журналистики, чтобы бороться с режимом Милошевича», — рассказала Гойгич, ведущая популярной политической передачи на сербском телеканале RTV Vojvodina.

Гойгич считается одной из 80% сербов, которые выступают против антироссийских санкций, потому что она и ее народ знают, что это. В течение 1990-х годов после западных санкций экономическая система Сербии сократилась втрое.

«Не только семья Милошевича, но и моя собственная семья стала свидетелями краха нашей экономики. Санкции неэффективны, так как богачи обычно находят способы сохранить или приумножить свое богатство, в то время как обычные люди вступают в борьбу за выживание, банкротятся или покидают страну», — отметила она.

21 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не введет санкции против России, пока не возникнет угроза. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

17 октября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Вооруженное противостояние сербской армии с полицией и албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» в 1999 году привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия (СРЮ), в состав которой входили Сербия и Черногория. Операция началась без согласования с Советом Безопасности ООН. Западные страны уверяли, что в СРЮ проводятся этнические чистки и царит гуманитарная катастрофа.

Авиаудары длились с 24 марта по 10 июня 1999 года. Из-за них погибло более 2,5 тыс. человек, в том числе 87 детей. Стране был нанесен ущерб на сумму не менее $100 млрд.

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