Врач назвала самые частые «скрытые» болезни

Некоторые заболевания долгое время никак не проявляются, из-за чего пациенты могут и не подозревать об их наличии. О самых распространенных «безмолвных врагах» 26 ноября рассказала «Известиям» врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Евтушенко.

Так, одним из таких заболеваний является артериальная гипертензия. Зачастую при случайном измерении регистрируется повышение давления — 140–160/80–90 мм рт. ст.

«При этом пациенты не чувствуют ухудшения в самочувствии и, соответственно, считают, что лечить его не надо. Если у человека повышено давление более 30% времени в течение суток, это приводит к утолщению стенок сердца, увеличению размеров и в дальнейшем к развитию сердечной недостаточности. С другой стороны повышенное давление, особенно если есть еще и атеросклероз сонных артерий, также является причиной инсультов», — предостерегла врач.

Не менее опасными «скрытыми» недугами являются дислипидемия и атеросклероз — две стадии одного процесса. Выявляются лабораторно (повышение уровня липидов крови) и при ультразвуковом исследовании сосудов. Само по себе повышение липидов крови не приводит к каким-либо неприятным ощущениям. Так же как и наличие бляшек в сосудах шеи, если они не перекрывают значимо (более 50–75%) просвета сосуда.

«Нужно ли это лечить? Если есть бляшка, то сразу назначается медикаментозная терапия, потому что резко возрастает риск развития мозгового инсульта или инфаркта миокарда, что может привести к инвалидизации или смерти. Если бляшка еще не образовалась, то решение о необходимости медикаментозной терапии принимается на основании оценки сердечно-сосудистого риска индивидуально у каждого пациента», — продолжила Евтушенко.

К числу «коварных» заболеваний она также отнесла сахарный диабет второго типа, который не дает о себе знать в течение долго времени.

«Повышение глюкозы в крови тоже «не болит». Но даже небольшое повышение глюкозы через определенное время приводит к поражению мелких сосудов и нервных окончаний. Это приводит к гипоксии органов, с одной стороны, и к снижению чувствительности к боли, с другой стороны (инфаркты миокарда у таких пациентов могут протекать без болевого синдрома)», — отметила кардиолог.

Она также предупредила об опасности врожденного порока сердца, который в некоторых случаях протекает бессимптомно. У взрослых чаще всего его обнаруживают случайно при выполнении УЗИ сердца. Эта патология имеет важное значение для девушек, планирующих беременность. Для них меняется класс риска, рекомендуются роды в специализированном роддоме, особенно если есть варикозное расширение вен ног, признаки повышенного тромбообразования в связи с рисками развития парадоксальных инсультов.

Еще одним «немым» заболеванием Евтушенко назвала стеатоз печени, который также чаще всего выявляется при выполнении УЗИ органов брюшной полости. Кроме того, бессимптомный период также имеют злокачественные новообразования, занимающие второе место по смертности.

«И здесь регулярные профилактические осмотры имеют важнейшее значение. Также иногда помогает заподозрить опухоль лабораторная диагностика (от клинического анализа крови до определения онкомаркеров, гистологического исследования). Выявление образований и доказательство их злокачественности — это сложный процесс. Но выявление их на ранних стадиях позволяет успешно их лечить», — подчеркнула врач.

По ее словам, с помощью лабораторных исследований также можно выявить такие скрытые состояния, как дефицит железа, повышение гомоцистеина и повышение мочевой кислоты. При отсутствии терапии они могут приводить к опасным заболеваниям различных органов.

«В настоящее время есть возможности раннего выявления и успешного лечения многих серьезных заболеваний и состояний. Для этого только нужно быть внимательным к себе и быть дисциплинированным. И можно жить долго и счастливо», — резюмировала Евтушенко.

Накануне кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев предупредил, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний зависит от фигуры. Так, риск таких заболеваний выше у людей с типом фигуры «яблоко». По словам врача, объем талии не должен превышать 94 см у женщин и 102 см у мужчин.