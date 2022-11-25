Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретился с матерями участников СВО
Мир
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен в $30 на нефть из РФ
Мир
Токаев прилетит в Россию 28 ноября впервые после переизбрания на пост президента
Мир
Во Львовской области 70% потребителей остаются без электричества
Происшествия
В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»
Мир
В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека
Общество
«Росатом» создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС
Мир
Берлин обсуждает с союзниками по НАТО размещение ЗРК Patriot на Украине
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Интернет
Путин призвал не доверять информации из интернета
Мир
Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Армия
Путин назвал героями всех участников СВО
Сюжет:

Берлин обсуждает с союзниками по НАТО размещение ЗРК Patriot на Украине

0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot, однако, по мнению властей Германии, такой шаг станет явной поддержкой Украины со стороны альянса. Об этом 25 ноября в ходе брифинга заявил представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«Для правительства ФРГ было важно поддержать в вопросе обеспечения безопасности союзника по НАТО Польшу. Мы, конечно, приняли к сведению польскую реакцию на это предложение. Вопрос, как дальше поступить с инициативой Польши, мы обсуждаем сейчас с нашими союзниками», — рассказал он.

Хофман отметил, что передача комплексов Patriot станет совершенно новым шагом в рамках помощи Киеву, однако напомнил, что ФРГ уже поставила на территорию Украины системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

Представитель Минобороны ФРГ Давид Хельмбольд подчеркнул тот факт, что оборонное ведомство отслеживает дискуссию, которая ведется в Польше по данному вопросу.

«Потом будет принято решение, как поступить дальше, но Patriot являются постоянной частью интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО», — резюмировал представитель МО ФРГ.

Ранее, 24 ноября, депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна отметил, что идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской.

До этого, 23 ноября, предложение о передаче Patriot украинским властям озвучили председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022