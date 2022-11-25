Берлин обсуждает с союзниками по НАТО размещение ЗРК Patriot на Украине

Берлин обсуждает с союзниками по НАТО предложение Варшавы установить на территории Украины ЗРК Patriot, однако, по мнению властей Германии, такой шаг станет явной поддержкой Украины со стороны альянса. Об этом 25 ноября в ходе брифинга заявил представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Для правительства ФРГ было важно поддержать в вопросе обеспечения безопасности союзника по НАТО Польшу. Мы, конечно, приняли к сведению польскую реакцию на это предложение. Вопрос, как дальше поступить с инициативой Польши, мы обсуждаем сейчас с нашими союзниками», — рассказал он.

Хофман отметил, что передача комплексов Patriot станет совершенно новым шагом в рамках помощи Киеву, однако напомнил, что ФРГ уже поставила на территорию Украины системы ПВО IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.

Представитель Минобороны ФРГ Давид Хельмбольд подчеркнул тот факт, что оборонное ведомство отслеживает дискуссию, которая ведется в Польше по данному вопросу.

«Потом будет принято решение, как поступить дальше, но Patriot являются постоянной частью интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО», — резюмировал представитель МО ФРГ.

Ранее, 24 ноября, депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна отметил, что идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской.

До этого, 23 ноября, предложение о передаче Patriot украинским властям озвучили председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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