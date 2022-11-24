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Польский оппозиционер назвал германофобией идею передать Украине ЗРК Patriot

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Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской. Такое мнение 24 ноября высказал депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна.

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«Это безумие. Деятельность во вред Польше. Германофобия. Правительству не мешает то, что министры ездят на немецких машинах. Но то, что немцы хотят передать ракеты, которые повысят безопасность Польши, им почему-то мешает», — написал он в Twitter.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выступая на съезде «Гражданской платформы», также обвинил правительство страны в германофобии и намерении поставить под угрозу безопасность Польши.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

После этого, 23 ноября, предложение о передаче Patriot украинским властям озвучили председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

24 ноября их поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что восточная граница Польши и западная граница Украины являются одним пространством, которое должно быть защищено как можно лучше.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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