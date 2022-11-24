Польский оппозиционер назвал германофобией идею передать Украине ЗРК Patriot

Идея передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot является германофобской. Такое мнение 24 ноября высказал депутат сейма Польши от оппозиционных левых сил Андржей Шейна.

«Это безумие. Деятельность во вред Польше. Германофобия. Правительству не мешает то, что министры ездят на немецких машинах. Но то, что немцы хотят передать ракеты, которые повысят безопасность Польши, им почему-то мешает», — написал он в Twitter.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выступая на съезде «Гражданской платформы», также обвинил правительство страны в германофобии и намерении поставить под угрозу безопасность Польши.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

После этого, 23 ноября, предложение о передаче Patriot украинским властям озвучили председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

24 ноября их поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что восточная граница Польши и западная граница Украины являются одним пространством, которое должно быть защищено как можно лучше.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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