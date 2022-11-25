Врач заявила о найденных в организме Саакашвили тяжелых металлах

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили найдены три тяжелых металла. Об этом 25 ноября заявила врач и глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

Таким образом, по ее словам, с большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации. Ожидаются последующие подтверждения этого.

«Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и, возможно, была попытка его отравления. В волосах выявлено три тяжелых металла», — сказала она журналистам по итогам проведенной экспертизы.

Джишкариани обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать Саакашвили.

Ранее, 19 ноября, мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.