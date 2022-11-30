Горшочек, вари: как подружиться с газовым оборудованием

Коммунальные службы в России уже полностью готовы к зимнему сезону. Проверено оборудование, устранены неисправности. К пиковым нагрузкам отопительного периода готовы и газовые сети. Ведь не секрет, что в холодное время года увеличивается потребление газа, и если жильцам квартир с центральным отоплением и водоснабжением нужно просто аккуратнее пользоваться газовыми плитами, то владельцам частных домов стоит обратить пристальное внимание и на свои газовые котлы. Как выявить неисправность устройств и позаботиться о безопасности — в материале «Известий».

Кому нужен газовый котел

Бытовой газовый котел граждане обычно приобретают самостоятельно — например, для частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением. Устройство может и обогревать помещение, и нагревать воду. Как правило, это выгоднее: газ стоит дешевле электричества и зачастую экономичнее и эффективнее угля или дров.

Принцип работы котла довольно прост: природный газ подается на горелку, а та подогревает теплообменник, в котором циркулирует теплоноситель. Последний — это незамерзающая жидкость или обычная вода. Она в свою очередь поступает в радиаторы и согревает помещение. Так действует классический одноконтурный котел.

Однако владельцы частных домов нередко выбирают двухконтурный — он содержит еще один теплообменник для подогрева горячей воды, которую можно подвести, например, в ванную комнату. Стабильную и безопасную работу котла обеспечивает множество деталей: манометр, система розжига, вентилятор, расширительный бак, предохранительный клапан, автоматизированная защита и другое.

Современные устройства производятся согласно строгим ГОСТам и стандартам безопасности, рассказали «Известиям» специалисты Жуковского машиностроительного завода (ЖМЗ), который выпускает бытовые газовые котлы с 1967 года. Сейчас в его линейке более 70 моделей. Газовые нагреватели оснащены большим количеством специальных датчиков — они, к примеру, контролируют температуру и не дают ей превысить безопасных значений.

— Принцип работы любого газового котла: есть пламя — есть подача газа. Все комплектующие для сборки и работы котла выпускаются на нашем производстве в соответствии с ГОСТ 20219-74 и ТУ 1-01-0893-90. Для контроля наличия пламени применяется газовый электромагнитный клапан, питающийся от термопары. В случае погасания пламени в аппарате происходит автоматическое перекрытие клапана, подающего газ. Температура теплоносителя контролируется терморегулятором, управляемым сильфон-термобаллоном. Величина разряжения в дымовой трубе контролируется датчиком по тяге. При прекращении тяги происходит автоматическое отключение подачи газа, — объяснили в ЖМЗ.

Все котлы тщательно проверяют и тестируют перед поступлением в продажу. Но установить устройство и забыть о нем не получится — обслуживать газовое оборудование нужно не реже раза в год, подчеркнули в ЖМЗ.

— При этом проверяется герметичность газовых и водяных коммуникаций, проводится чистка запальной и основной горелок, замена вышедших из строя прокладок. Проверяется работа автоматики и точность настройки терморегулятора, — отметили специалисты ЖМЗ.

Большое значение для котла имеет электропитание — оно необходимо для блока управления и работы датчиков. Если в доме возникают проблемы с электричеством, бывают скачки напряжения или аварийное отключение света, лучше сразу выбрать котел с защитными устройствами — стабилизаторами и источниками бесперебойного питания.

Особенности эксплуатации

Газовый котел можно выбрать самостоятельно — в зависимости от того, для чего он нужен (только для отопления или отопления и горячей воды), какова площадь жилья и как часто и долго будет использоваться. Но проведение необходимых расчетов и установку лучше доверить профессионалу.

Дело в том, что устройство нельзя просто поставить или повесить куда удобно. Есть определенные правила и нормативы. Например, помещение с котлом должно быть нежилым, но с окном и высотой потолков не менее 2,3 м. Для оборудования определенного вида понадобятся вентиляция, а также стены и потолки из огнеупорного материала. Во всем этом поможет разобраться специалист.

Горшочек Фото: ООО «Газпром межрегионгаз»

— Установка газового оборудования требует владения профессиональными навыками и знаниями. Самостоятельная установка или его замена могут привести к катастрофическим последствиям и запрещены действующим законодательством. Неквалифицированные действия создают угрозу здоровью и жизни не только нарушителя, но и окружающих, и в подавляющем большинстве случаев приводят к тяжелым аварийным ситуациям, — сказал «Известиям» начальник отдела эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Федоров.

Современные устройства оснащены надежными системами защиты, но и они могут сломаться. Причин для ремонта довольно много: слишком слабое пламя, сильный шум, быстрое затухание огня или быстро падающая температура в контуре, слишком холодная вода (или незамерзающая жидкость), хлопки газа при горении. Из строя могут выйти и элементы управления — в этом случае тоже не стоит медлить с ремонтом.

— При пользовании газовым оборудованием очень важно следить за отсутствием утечек газа, исправностью автоматики безопасности, обеспечением воздухообмена в помещении, — добавил Алексей Федоров. — Следить за работой газового оборудования необходимо при каждом его использовании. Кроме этого, до включения котла или водонагревателя следует проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах.

Тягу можно проверить с помощью обычного листа бумаги. Нужно поднести его к вентиляционной решетке: если воздух циркулирует нормально, то листок «прилипнет» к окошку. Использовать с той же целью спичку или зажигалку не стоит — если вентиляция неисправна, то открытое пламя может привести к пожару.

Одна из самых опасных ситуаций — утечка газа. Топливо не имеет запаха, поэтому в него добавляют сильно пахнущее вещество, чтобы можно было сразу обнаружить проблему. Если такое случилось, нужно действовать быстро.

1 Газовики аварийно-спасательной службы на выезде Фото: ООО «Газпром межрегионгаз» 2 Газовик проверяет безопасность подключения газовой плиты Фото: ООО «Газпром межрегионгаз» 3 Жительница Томска включает подачу газа у себя на кухне Фото: ООО «Газпром межрегионгаз» 4 Жительница Томска впервые включает горелку газовой плиты - в ее дом только что провели газ Фото: ООО «Газпром межрегионгаз» 5 Газовик подключает водонагреатель Фото: ООО «Газпром межрегионгаз» 6 Магазин газового оборудования, Уфа Фото: ООО «Газпром межрегионгаз»

— В первую очередь необходимо немедленно прекратить пользоваться неисправным оборудованием и перекрыть газ, — поясняет Алексей Федоров. — Обязательно обеспечить приток воздуха в помещение, то есть открыть форточку, окно или приточный клапан (если этого не было сделано ранее). Если чувствуется запах газа — оперативно покинуть помещение и из негазифицированного места вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 или 112.

Быть бдительным стоит не только в собственном доме. Газовые котлы могут отапливать большие помещения. Например, аппараты ЖМЗ — до 680 кв. м. Они используются как в закрытых, так и в открытых системах отопления: кроме квартир и домов это бани, магазины, промышленные предприятия, бассейны и так далее. На запах газа в таких местах тоже нужно обращать внимание.

Как безопасно пользоваться газовыми плитами

Другое популярное газовое оборудование — газовая плита — тоже требует внимания. Ее должен устанавливать профессионал с соблюдением всех обязательных правил и непременно до всех остальных кухонных приборов и мебели. Это связано с определенными требованиями: например, плиту нужно ставить не менее чем в 7 см от стены, 20 см от газового крана и 75 см от вытяжки. Есть и более специфические условия, поэтому установка плиты своими силами может привести в лучшем случае к штрафу, в худшем — к аварии.

У стабильно работающей плиты должно быть ровное голубое или фиолетовое горение из всех отверстий горелки. Газ нельзя держать без пламени больше пяти секунд, поэтому сначала следует поднести спичку (или пустить автоматическую искру) и только после этого включить конфорку.

Если с пламенем что-то не так — например, стало желтым или красным, или поступает не из всех отверстий конфорки, а также если ощущается запах газа, плиту важно сразу выключить и дождаться приезда ремонтной бригады.

Основных правил для безопасного использования газового оборудования немного. Во-первых, его всегда должен устанавливать и настраивать только профессионал. Во-вторых, аппараты нужно своевременно обслуживать и проверять. В-третьих, оперативно ремонтировать, если обнаружилась проблема. И, наконец, обязательно проветрить помещение при появлении запаха газа. Если следовать этим предписаниям, устройства прослужат долго и на благо владельцам.