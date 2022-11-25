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У Lada Granta появилась восьмиместная версия

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Фото: Промышленные технологии
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Нижегородское предприятие «Промышленные технологии» представило удлиненную Lada Granta с высокой крышей и тремя рядами сидений. Автомобиль ориентировочно оценили в 1,75 млн рублей, сообщил 25 ноября портал Motor.

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Компания «Промышленные технологии», которая занимается выпуском фургонов и грузопассажирских версий на базе моделей Lada, представило восьмиместную модель Granta Kub.

У машины колесную базу удлинили почти на полметра, снабдив заднюю подвеску пневматическими элементами. В салоне разместили три ряда сидений: 2+3+3.

Кузов Lada Granta Kub построен на основе силового металлического каркаса, обшитого цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Высота потолка составляет 1,32 метра, а входных дверей — 1,25 м. Задние двери обычные, распашные. Передняя часть машины осталась без изменений.

На выбор покупателям компания предлагает два бензиновых мотора объемом 1,6 л с отдачей на 90 и 116 л.с., коробка передач только механическая.

Granta Kub будет доступна не только в восьмиместной, но и в пятиместной версии с одним диваном на втором ряду. В этом случае вместо третьего ряда предусмотрен вместительный багажник. Пятиместная версия Granta Kub поступит в продажу в декабре 2022 года и будет стоить 1 699 000 рублей, а восьмиместный вариант придется подождать до февраля 2023 года.

18 ноября в компании АвтоВАЗ сообщили, что откажутся от производства хетчбэка Lada Granta в 2023 году. Модель не упоминается в планах предприятия на 2023 год. Специалисты предположили, что Granta в версии хетчбэк никогда не была отмечена большими продажами. По этому показателю модель уступала даже высокому хетчу Lada XRAY, от которого предприятие уже официально отказалось.

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