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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины утром в пятницу, 25 ноября, объявлена воздушная тревога.

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Об этом в своих Telegram-каналах сообщили местные власти. Звуки сирен также звучат на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Рано утром в этот день сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской области, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

На следующий день МО РФ подтвердило нанесение ударов по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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