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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В ряде регионов Украины в ночь на пятницу, 25 ноября, была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в официальных ресурсах по оповещению.

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В частности, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, отмечается, что ранее тревога объявлялась в Харьковской области.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в нескольких регионах Украины произошли взрывы. По его словам, удары нанесены по энергетическим объектам.

В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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