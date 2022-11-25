Мужчина получил ранение из травматического пистолета в Москве

Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета на севере Москвы, в результате стрельбы пострадал один человек. Информация об этом появилась в четверг, 24 ноября.

По данным «Известий», инцидент произошел около 18:40 на Солнечногорской улице в Головинском районе.

«Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся», — говорится в комментарии пресс-службы московского ГУ МВД.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в Боткинскую больницу.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого — мужчину 1977 года рождения. Его доставили в ОМВД для проведения следственных мероприятий.

Ранее, 14 ноября, сообщалось о потасовке со стрельбой в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы. Один из участников конфликта воспользовался травматическим пистолетом. В результате происшествия никто не пострадал, нарушители были задержаны.