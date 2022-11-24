В Кремле отреагировали на призыв Макрона наказать РФ за удары по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости наказать РФ за нанесение ударов по энергетическим объектам Украины, указал, что Москва готова воспринимать подобные заявления при условии, что аналогичные заявления осуждают удары по гражданским объектам и жилым кварталам в Донбассе.

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — сказал Песков журналистам 24 ноября.

Он отметил, что Кремль ни одного такого осуждения от руководства Франции не слышал.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Накануне российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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