Новый внедорожник Toyota Sequoia может появиться в России

Заказ на внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения, производство которого началось в США в сентябре 2022 года, стали принимать российские автопродавцы. Цена на новинку варьируется от 8,6 до 10 млн рублей, сообщил 24 ноября портал Motor.

Продавцы предлагают Sequoia с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max. В ее состав входят турбодвигатель V6 объемом 3,5 л и электромотор, встроенный в десятидиапазонную коробку-«автомат». Комбинированная отдача силовой установки составляет 443 л. с. и 790 Нм крутящего момента. Тип привода задний либо полный.

Продавцы особо подчеркивают, что на 100 километров пробега тяжелая гибридная Sequoia расходует в смешанном цикле 10,7 л бензина. Специалисты уточнили, что предыдущая версия машины расходовала 15,7 л бензина на 100 км пробега.

Компания Toyota никогда официально не представляла в России внедорожник Sequoia, он позиционировался только для американского рынка. Что касается своего бизнеса в России, то завод Toyota в Санкт-Петербурге компания закрыла, а новые автомобили в РФ больше не поставляются. Представительство японской марки сосредоточилось на послепродажном обслуживании своих автомобилей в России.

16 ноября Toyota провела мировую премьеру гибридной модели Prius, которую показала в двух модификациях: стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Вариант исполнения Prius HEV имеет установку, которую называют «параллельный гибрид». Она базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.