Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку после скандала вокруг ее сына

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после опубликования видео с ее сыном. Об этом 24 ноября в Telegram-канале написал глава республики Олег Николаев.

По словам главы региона, он разделяет решение подчиненной и принимает его.

«Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье», — отметил он.

Как добавил Николаев, правительство с уходом Майниной потеряло высококвалифицированного специалиста. За годы ее работы регион вошел в топ субъектов в области цифровой трансформации, заключил он.

Ранее ряд Telegram-каналов разместил видео, на котором подросток ест сырое мясо и делится эмоциями от умывания кровью. В комментариях к видео говорилось, что на кадрах — 17-летний сын Майниной.

Со ссылкой на слова школьников и их родителей уточнялось, что десятиклассник разместил в соцсетях гимназии несколько постов с кровавыми сценами и якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками.

После этого домой к старшекласснику приходила полиция, обнаружила кружку со свастикой, утверждалось в Сети. Майнина объяснила поведение сына желанием привлечь внимание к себе и подчеркнула, что он не планировал совершение преступлений.