Британцев призвали снизить потребление электроэнергии на 15%

Глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что жителям Соединенного Королевства придется снизить потребление электроэнергии на 15%, чтобы страна преодолела энергетический кризис. Его слова 23 ноября приводит газета The Telegraph.

Хант призвал граждан внести вклад в снижении энергетической зависимости от России.

«Вот почему мы поставили национальную цель снизить потребление электроэнергии на 15%», — заявил министр.

Кроме того, глава минфина Великобритании считает, что эти меры позволят среднестатистической семье сэкономить порядка £500.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что значительная часть жителей Великобритании с начала года была вынуждена сокращать использование отопления из-за роста цен в стране. Кроме того, исследование компании Ipsos показало, что четверть британцев продавали свои вещи, а некоторые даже пропускали приемы пищи в целях экономии.

29 октября британская газета-таблоид The Daily Mirror предупредила, что этой зимой в случае нехватки газа британцы могут столкнуться с запланированными трехчасовыми отключениями электроэнергии.

До этого, 17 октября, было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество только тем, кто больше всего в этом нуждается.

Газета Financial Times 29 сентября сообщила об экономии британцев на здоровье из-за роста счетов за отопление. По данным опроса исследовательской компании YouGov, которые приводит газета, каждый 10-й британец ест пищу холодной, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

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