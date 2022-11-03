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Sky News рассказал об ограничении использования отопления британцами

Sky News: 60% жителей Великобритании ограничивают использование отопления из-за кризиса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
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Большинство жителей Великобритании с начала 2022 года сокращали использование отопления из-за роста цен в стране. Данные об этом в среду, 2 ноября, опубликовал телеканал Sky News.

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В результате проведенного компанией Ipsos для Sky News опроса стало известно, что 60% британцев в течение года выключали отопление в целях экономии. 48% опрошенных жителей Великобритании меньше общались с окружающими, еще 27% респондентов чаще работали из дома.

«Данные опроса также показывают, что четверть граждан продала вещи и 24% пропускали приемы пищи», — сказано в публикации Sky News.

Кроме того, выяснилось, что число британцев, которым труднее стало оплачивать счета за электроэнергию, возросло до 35% к октябрю текущего года.

Телеканал отмечает, что особенное беспокойство вызывает увеличение числа людей, накапливающих долги и прибегающих к получению кредита.

«Люди сейчас обеспокоены экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией», — приводит Sky News слова руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера.

Ранее, 29 октября, британская газета-таблоид The Daily Mirror со ссылкой на British Gas сообщила, что запасов газа в Великобритании осталось на девять дней использования. В издании предупредили, что этой зимой в случае нехватки газа британцы могут столкнуться с запланированными трехчасовыми отключениями электроэнергии.

17 октября было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество только тем, кто больше всего в этом нуждается.

Газета Financial Times 29 сентября сообщила об экономии британцев на здоровье из-за роста счетов за отопление. По данным опроса исследовательской компании YouGov, которые приводит газета, каждый десятый британец ест пищу холодной, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Великобритания, как и ряд других европейских стран, столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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