В сейме Польши недовольны назначением Мельника в МИД Украины

Вице-спикер сейма Польши, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский заявил, что Варшава должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника замглавы МИД Украины. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило издание DoRzeczy.

«Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам», — приводит его словам издание.

Как отметил Згожельский, Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что является неприемлемым. Политик считает, что власти Польши должны дать оценку назначению дипломата. По его словам, данное решение является провокацией. Згожельский заявил, что необходимо потребовать «возобновления эксгумации» жертв Волынской резни и «прекращения подобного рода провокаций».

При этом он подчеркнул, что Польша хочет вернуться к отношениям с Украиной, «основанным на правде, а не на идеологии».

Ранее, 18 ноября, Мельника назначили замглавы МИД Украины. С прошлого поста он был уволен 9 июля. Дипломат известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 22 ноября назвал плохим сигналом назначение Мельника на новую должность. Между тем, как отметила радиостанция, президент Польши Анджей Дуда указал, что назначение Мельника является «суверенным решением Украины». Однако он посоветовал бывшему послу поизучать историю после его слов о том, что поляки во время Второй мировой войны «убивали украинцев».

В конце июня в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник выступил с прославлениями националиста, сторонника фашистов и лидера организаций ОУН-УПА (запрещены в РФ) Степана Бандеры как «борца за свободу», а также сравнил его с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.