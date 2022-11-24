Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
В сейме Польши недовольны назначением Мельника в МИД Украины
Общество
Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула собак
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Экономика
Эксперты предсказали снижение цен на индейку на 5–10% к Новому году
Мир
Боевики ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ командира
Общество
Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
Культура
Джонни Депп снимется в новом фильме из серии «Пираты Карибского моря»
Мир
Зеленский пригласил экспертов ООН на украинские энергетические объекты

В сейме Польши недовольны назначением Мельника в МИД Украины

Вице-спикер сейма Польши Згожельский раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины
0
Фото: TASS/Michael Kappeler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-спикер сейма Польши, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский заявил, что Варшава должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника замглавы МИД Украины. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило издание DoRzeczy.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

«Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам», — приводит его словам издание.

Как отметил Згожельский, Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что является неприемлемым. Политик считает, что власти Польши должны дать оценку назначению дипломата. По его словам, данное решение является провокацией. Згожельский заявил, что необходимо потребовать «возобновления эксгумации» жертв Волынской резни и «прекращения подобного рода провокаций».

При этом он подчеркнул, что Польша хочет вернуться к отношениям с Украиной, «основанным на правде, а не на идеологии».

Ранее, 18 ноября, Мельника назначили замглавы МИД Украины. С прошлого поста он был уволен 9 июля. Дипломат известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 22 ноября назвал плохим сигналом назначение Мельника на новую должность. Между тем, как отметила радиостанция, президент Польши Анджей Дуда указал, что назначение Мельника является «суверенным решением Украины». Однако он посоветовал бывшему послу поизучать историю после его слов о том, что поляки во время Второй мировой войны «убивали украинцев».

В конце июня в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник выступил с прославлениями националиста, сторонника фашистов и лидера организаций ОУН-УПА (запрещены в РФ) Степана Бандеры как «борца за свободу», а также сравнил его с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022