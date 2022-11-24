Постпредство РФ назвало абсурдным признание России «спонсором терроризма»

Решение Европарламента (ЕП) включить Россию в список государств – спонсоров терроризма является очередным способом усилить конфронтацию с Москвой. Об этом в среду, 23 ноября, заявили сотрудники дипмиссии РФ при Евросоюзе (ЕС).

«Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали. Ни прямого, ни косвенного отношения к нашей стране, равно как и к украинскому кризису оно не имеет», — говорится в официальном комментарии постпредства.

Также дипломаты отметили, что наращивание комплекса антироссийских мер происходит за счет благополучия гражданского населения Европы, которое уже столкнулось с негативными последствиями санкций.

О принятии резолюции стало известно ранее в этот день. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались 58, а воздержались — 44.

В этот же день своим мнением по данному поводу поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила признать ЕП «спонсором идиотизма».

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев, в свою очередь, высказал мнение о том, что резолюция была принята с целью отвлечь внимание от взрывов на «Северном потоке» и массового убийства российских военнопленных. Кроме того, он назвал документ «ни к чему не обязывающим».

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов согласился с тем, что включение РФ в перечень спонсоров терроризма не решает международных проблем, а наоборот — способствует усилению напряженности.

До этого, 13 октября, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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