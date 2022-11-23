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Чижов назвал глупой резолюцию ЕП о признании России «спонсором терроризма»

Экс-постпред РФ при ЕС Чижов назвал глупой резолюцию ЕП о признании РФ «спонсором терроризма»
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Признание России «государством — спонсором терроризма» со стороны Европарламента — очередная резолюция, направленная на нагнетание напряженности. Об этом 23 ноября заявил бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

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«Это очередная глупая резолюция Европарламента, способствующая не урегулированию проблем, а нагнетанию напряженности. Вызвана она попытками европарламентариев выставить себя в качестве «радетелей» западных либеральных порядков», — приводит его слова «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что такие решения не являются юридически обязывающими, даже если за них проголосовало большинство Европарламента. Никаких последствий, кроме «шума» с целью пиара, вероятнее всего, не будет, считает Чижов.

Он также напомнил, что Европарламент может позволять себе такое, так как никому не подотчетен и его никто не может распустить.

О принятии резолюции стало известно ранее в среду. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались 58, а воздержались — 44.

Евродепутаты предлагают Еврокомиссии (ЕК) и государствам — членам ЕС рассмотреть возможные меры против стран, «пытающихся помочь России обойти введенные санкции». Также они «настоятельно призывают комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими».

Среди рекомендаций, перечисленных в документе, также «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов — украинских и прибалтийских.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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