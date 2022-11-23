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Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

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При этом он отметил важность политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

«Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства», — заявил Пашинян.

Кроме того, Пашинян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ проведение политико-дипломатической работы с Азербайджаном для вывода войск с суверенной территории Армении.

«Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года», — сказал Пашинян.

По его словам, такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Армении, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий.

Пашинян подчеркнул, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.

«Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заявил премьер Армении.

Ранее в этот день в столице Армении завершился саммит лидеров стран ОДКБ. Главными темами стали ситуации вокруг Нагорного Карабаха и на Украине.

В ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что вопросы достижения комплексного армяно-азербайджанского урегулирования требуют пристального внимания со стороны организации. В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения по оказанию помощи Армении.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы, но армянская сторона может расценивать ситуацию со своей точки зрения.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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