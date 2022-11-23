Жителей Челябинской области предупредили о снегопадах
Сильный снегопад ожидается на территории Челябинской области. Водителей просят соблюдать осторожность в условиях непогоды.
Согласно прогнозам, осадки ожидаются в ближайшие дни, начиная с 23 ноября. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Дорожные службы и сотрудники ГИБДД работают в режиме повышенной степени готовности.
Ожидается, что из-за осадков на дорогах могут возникнуть заторы. В работу ввели дополнительные экипажи ДПС. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок.
Также сильный снегопад спрогнозировали в ближайшие сутки в Удмуртии. Синоптики прогнозируют понижение температуры до –15 градусов в ночные часы. Осадки прекратятся 25 ноября, ночная температура опустится до –19 градусов.