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Жителей Удмуртии предупредили о сильных снегопадах

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Сильный снегопад ожидается в ближайшие сутки на всей территории Удмуртии. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Осадки ожидаются в ночь с 23 на 24 ноября. Днем 24 ноября вероятен лишь небольшой снег на отдельных территориях. Температура воздуха в темное время суток опустится до –8…–13 градусов, на севере ожидается до –15 градусов. Днем температура составит –6…–11 градусов.

Прогноз передан в единую дежурно-диспетчерскую службу Ижевска. Власти города рассчитывают вести уборку снега в ночное время, а также усилить наряд дорожной техники предприятий благоустройства. Особое внимание уделят магистральным улицам, по которым проходит общественный транспорт, пишет ИА «Сусанин». Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок и не парковать автомобили на обочинах.

25 ноября осадки в республике прекратятся. Ночная температура опустится до –19 градусов.

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