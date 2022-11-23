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Британцы увидели подвох в создании Зеленским пунктов поддержки граждан

Читатели Daily Express увидели подвох в создании Зеленским пунктов поддержки граждан
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Фото: соцсети
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Читатели британской газеты Daily Express осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о развертывании в стране так называемых пунктов поддержки жителей. Комментаторы предположили, что они будут использоваться для размещения ракетных установок и в качестве живых щитов.

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Ранее Зеленский сообщил, что на Украине развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Проект называется «Пункты несокрушимости». По его словам, на ближайшее время запланировано открытие еще ряда пунктов.

Однако многие читатели посчитали, что такие пункты поддержки, вероятнее всего, создавались с другими целями, а платить за них будут жители Великобритании.

«Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт», — написал FoxyStar.

«Он мог бы предложить несколько своих домов в роскошных пригородах в Майями или на Карибских островах для согрева и размещения своих людей. Ему ведь ради этого отправляли так много денег», — отметил richardb6868.

«Зеленский будет просить больше денег на это, и, вероятно, он получит их от европейских правительств, в то время как их собственные люди будут мерзнуть этой зимой. Это безумие за рубежом просто невозможно поверить!» — высказался G.C.

«Ждем еще одного объявления от нашего правительства, что за эти пункты придется расплачиваться нам», — посетовал My Opinion.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. На восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

18 ноября военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что последние обстрелы ВС РФ помогли сократить производство собственных мин на Украине, так как военные уничтожили цеха предприятия в Павлограде Днепропетровской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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