Читатели британской газеты Daily Express осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о развертывании в стране так называемых пунктов поддержки жителей. Комментаторы предположили, что они будут использоваться для размещения ракетных установок и в качестве живых щитов.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Проект называется «Пункты несокрушимости». По его словам, на ближайшее время запланировано открытие еще ряда пунктов.

Однако многие читатели посчитали, что такие пункты поддержки, вероятнее всего, создавались с другими целями, а платить за них будут жители Великобритании.

«Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт», — написал FoxyStar.

«Он мог бы предложить несколько своих домов в роскошных пригородах в Майями или на Карибских островах для согрева и размещения своих людей. Ему ведь ради этого отправляли так много денег», — отметил richardb6868.

«Зеленский будет просить больше денег на это, и, вероятно, он получит их от европейских правительств, в то время как их собственные люди будут мерзнуть этой зимой. Это безумие за рубежом просто невозможно поверить!» — высказался G.C.

«Ждем еще одного объявления от нашего правительства, что за эти пункты придется расплачиваться нам», — посетовал My Opinion.

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