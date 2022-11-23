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Зеленский заявил, что на Украине развернуто более 4 тыс. пунктов поддержки жителей

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На Украине развернуто более 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом 23 ноября сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Проект называется «Пункты несокрушимости», отметил украинский президент. По его словам, на ближайшее время запланировано открытие еще ряда пунктов.

Отмечается, что все пункты оснащены мобильной связью, интернетом, водой, светом, а также работают бесплатно и в круглосуточно режиме. В них граждане смогут узнать, где находятся ближайшая работающая АЗС, банк, аптека или магазин. «Пункты несокрушимости» заработают при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 50% энергосистемы страны выведено из строя. На восстановление энергетической инфраструктуры страны, по его оценкам, потребуется более $200 млн.

Наиболее сложная ситуация со светом сложилась в Киеве и Одессе. Там начались экстренные отключения электричества, утвержденные графики аварийных отключений в этих городах сейчас не действуют.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

18 ноября военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что последние обстрелы ВС РФ помогли сократить производство собственных мин на Украине, так как военные уничтожили цеха предприятия в Павлограде Днепропетровской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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