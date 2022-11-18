Эксперт оценил результаты ударов по военным заводам на Украине

В Павлограде Днепропетровской области ракетные удары высокоточным оружием уничтожили цеха военного предприятия, в Запорожье — цеха завода «Искра», заявили 17 ноября в Минобороны России.

По словам экспертов, павлоградский завод выпускал тысячи противотанковых и противопехотных мин, которыми сейчас усеян Донбасс. Завод в Павлограде занимался утилизацией первых ступеней ракеты РТ-23 «Скальпель», рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Ракетное твердое топливо выплавлялось определенным способом, и из полученного вещества делали начинку тех многочисленных противотанковых и противопехотных мин, которые сейчас понатыканы вокруг укрепрайонов в Донбассе. Эти мины производились сотнями и тысячами штук. Можно предположить, что у Украины будет нехватка мин собственного производства. А из-за рубежа они поставляются всё-таки в ограниченном количестве», — пояснил он.

В четверг в Минобороны России рассказали о результатах ракетных ударов, нанесенных накануне по объектам на Украине.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Леонков добавил, что завод «Искра» в Запорожье занимался в том числе ремонтом радиолокационных станций (РЛС) для ПВО.

«Они до сих пор используют в качестве источников информации для ПВО РЛС от комплексов С-300. Мы их повреждаем, а они их ремонтируют и обратно устанавливают. Теперь у них могут возникнуть проблемы с ремонтом РЛС для комплексов «Бук-М1», «Оса», С-300. Но насколько повлияет на работу предприятия нанесенный ракетами ущерб, и насколько быстро оно может быть восстановлено, пока трудно сказать», — сообщил он.

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