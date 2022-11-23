Ситуация между Сербией и Косово близка к началу столкновений

Ситуация между Сербией и Косово близка к столкновениям, об этом заявил глава постпредства Белграда в парламентской ассамблее НАТО Владимир Джуканович. Великобритания и США делают все, чтобы подтолкнуть стороны к войне, передает телеканал «Известия». Вашингтон и Лондон контролируют Приштину и диктуют, что делать. Поэтому Косово не хочет идти навстречу и достигнуть какого-то соглашения. Эксперты отмечают, что албанцы сейчас стали более агрессивными. Приштина продолжает доводить ситуацию до критического градуса, чтобы добиться уступок со стороны Белграда. У сторон есть два дня, чтобы прийти к компромиссу по вопросу использования автомобильных номеров. 24 ноября Косово грозит начать штрафовать сербских водителей, которые не сменят регистрационные знаки на местные.

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