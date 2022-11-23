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Путин оценил ситуацию на мировых рынках удобрений

Путин указал на готовность РФ расширять поставки удобрений на мировые рынки
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Ситуация на мировых рынках удобрений хорошо известна, но «Уралхим» работает успешно, несмотря на искусственные препоны со стороны ряда стран. Об этом в среду, 23 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором компании, председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрием Мазепиным.

«Группа компаний «Уралхим» — один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиака. Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», — сказал Путин, подчеркнув, что от таких действий страдают только мировые рынки.

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Он также заявил, что Россия готова расширить работу по поставкам удобрений на международные рынки и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — заявил президент России.

Путин также поддержал просьбу «Уралхима» обратиться в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы. В свою очередь Мазепин рассказал, что в компании уже научились не работать с евро и долларом. По его словам, предприятие начало продажи удобрений в Бразилию за китайские юани.

В апреле этого года Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и заявил, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Кроме того, он предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

Цены на удобрения на мировом рынке подскочили в марте, после того как западные страны ввели санкции против поставок удобрений из России и Белоруссии. По этим же причинам в России начали падать производство и экспорт минудобрений.

21 ноября агентство Reuters написало, что Россия впервые стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию, заняв более пятой доли рынка. Доля России на рынке выросла до 21% в первой половине 2022/23 года, что позволило ей обогнать прошлого крупнейшего поставщика — Китай.

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