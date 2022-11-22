Опубликованы кадры с места диверсии на «Северных потоках»

Один из продюсеров телеканала Би-би-си во вторник, 22 ноября, опубликовал в Twitter кадры, демонстрирующие разрушения на «Северных потоках» после диверсии.

На них видно, что газопроводы практически разорваны взрывом.

На кадрах видно, что при разрушении одного из участков оторвано около 50 м трубы.

Предположительно, для того чтобы восстановить возможность прокачки газа по «Северным потокам» придется провести масштабные ремонтные работы.

18 ноября в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что в результате расследования на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.

В тот же день в Госдуме РФ отметили, что подтверждение шведской стороной факта диверсии на газопроводах не означает, что России будет что-то возмещено.

11 ноября издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечалось, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. В момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.