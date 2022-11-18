В ГД оценили вероятность возмещения ущерба РФ после диверсии на «Северных потоках»

Подтверждение Швецией факта диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не означает, что России будет что-то возмещено. Организаторы преступления не позволят делу продвинуться. Об этом 18 ноября «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее в этот день в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.

«Думаю, что России ничего возмещено не будет, потому что факт фиксации диверсии на газопроводах еще не означает указание поименных виновных. <…> То, что случившееся на газопроводах не было следствием какого-то природного явления, это совершенно ясно, совершенно очевидно. Поэтому справедливая констатация факта сделана, но это вовсе не означает, что те, кто был организаторами этой диверсии, позволят сдвинуть дело дальше», — сказал Новиков.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. В момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

11 ноября издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечалось, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.